Вакцинолог Тимаков: коронавирус останется с нами навсегда

Вакцинолог Евгений Тимаков считает, что коронавирус "останется с нами навсегда", и им переболеют все.

По словам эксперта, коронавирус захватит все страны и останется навсегда с человечеством. Он будет обостряться волнами, и вскоре люди начнут относиться к COVID-19, как к гриппу. Пока прошли две первые волны коронавируса и идёт третья. Новый штамм затронет еще и детское население.

Вакцинолог отметил, что у человека есть "клетки памяти", которые при каждом контакте с коронавирусом "обучаются".

"Когда мы снижаем вирусную нагрузку, это масочный режим на данный момент, мы даем себе маленькое количество вируса. И это аналог вакцинации, то есть мы обучаем организм к встречи различных штаммов коронавирусной инфекции", — сообщил Тимаков на пресс-конференции.

Он добавил, что "для нового поколения это будет как "обычный сезонный коронавирус".

Ранее врачи и вирусологи пришли к единому мнению, что коронавирусом переболеют все. И дело лишь в том, чтобы переболеть им легче, без истощения систем здравоохранения, без "очередей на койку в коридор".

При этом доктор биологических наук, профессор Константин Северинов заявил, что "дельта" вариант вируса нарушил планы о достижении коллективного иммунитета.

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