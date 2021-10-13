Переболеют все: признания врачей о вакцинации, масках и ковиде

Врачи и вирусологи продолжают делится своими соображениями о коронавирусе и его изменениях, а также об эффективности российских вакцин и мутировавшем штамме "дельта". При этом они не стесняются в эпитетах и раскрывают реальные целы и задачи властей — по мнению соцсетей, гонящих россиян "в намордниках на прививку".

В частности, доктор биологических наук, профессор Константин Северинов в интервью "Новым известиям" заявил, что "дельта оказалась лучше приспособлена, быстрее заражает, производит больше потомства, поэтому вытесняет все существующие формы".

Из-за чего в России растет заболеваемость и смертность от ковида?

При этом, по словам специалиста, рост заражений и смертей "в случае непривитого населения может быть связан с тем, что:

В России проводится недостаточно тестов.

На самом деле заболевших ковидом по стране в четыре раза больше, чем дает официальная статистика.

Биолог подчеркнул, что сейчас отношение к российским, да и иностранным вакцинам у населения в основном встраивается "на (не) доверии к быстро созданной вакцине".

Впрочем, по словам эксперта, "очевидно, что многие коллеги, недооценили, насколько шагнула вперёд молекулярная биология и фармацевтическая промышленность. Можно делать быстро, и можно развести процессы одобрения и испытаний так, что в результате сроки сокращаются, и слава богу, что они сократились".

С другой стороны, говоря о лицензировании вакцин Константин Северинов отметил: "признание зарубежной вакцины — огромная ответственность".

Почему в России не признают зарубежные вакцины?

Вы должны быть полностью уверены в том, что вся документация по производству этих вакцин сделана так, что никакой комар носа не подточит. И если уж мы сами не доверяем этим вакцинам, то, как мы можем требовать от несчастных европейцев, чтобы они признавали наши вакцины?".

Спасет ли вакцина от заражения и передачи вируса окружающим

Вторит Северинову Сергей А., экс-военный врач, вирусолог и эпидемиолог, который прокомментировал текущую эпидемиологическую ситуацию следующим образом:

"Вакцина, будь то "Спутник", Phizer, Эпи- и Ковивак, Синофарм, Астрозенка — любая! — не дает гарантированной защиты от заражения коронавирусом. И привитый может быть носителем и распространителем "ковида", заражая им родных, коллег, людей в магазине или транспорте. Вакцинация просто в большинстве (не 100%, но 60-70%) случаев дает лишь шанс на легкое течение или течение без ИВЛ, адовых тонн кислорода, ЭКМО и безумного количества лекарств. В том числе — дома".

Темп не менее, и прививаться и соблюдать эпидемиологические предписания по мнению эксперта необходимо.

Нужно ли носить маски для остановки пандемии

В частности, говоря о масках, бывший военный врач подчеркнул: "если это не медицинский респиратор, то маска не спасет она от заражения. Но. Если болеющий носит маску — он выбрасывает в воздух меньше аэрозолей с вирусом. А если маску носит еще и контактирующий с ним — вероятность заболеть куда меньше, чем когда оба без масок или в маске только один. Опять же, на масках наживались и нажились с 2020 года, но их ношение (нормальное, а не под носом) государству выгоднее, чем потом лечение заболевших".

Почему государство гонит всех на вакцинацию и она бесплатна

При этом, по словам ученого, "наша (и любая) власть очень цинична и рациональна. Она посчитала, что дешевле загнать всех на прививку, чем тратиться потом на лечение.

Если человек все же заболел и заболел в тяжелых формах — от КТ2 до КТ4, властям придется:

оплачивать работу врачей в красных зонах,

усиливать работу "Скорых",

терять больницы (которые делают ковидариями),

тратиться на тысячи тысяч тонн кислорода,

закупать лекарства,

закупат аппараты ИВЛ, ЭКМО, концентраторы.

По мнению профессионала, "дешевле убедить Васю и Машу (или загнать) на прививку, чем потом организовывать их спасение. Банальная экономия на народе".

К слову, общее мнение врачей по поводу распространения ковида сейчас заключается в том, что о так или иначе, но переболеют все. И дело лишь в том, чтобы переболеть им легче, без истощения систем здравоохранения, без "очередей на койку в коридор".

По словам того же Константина Северинова, "речи о коллективном иммунитете теперь быть не может, потому что "дельта", новый вариант вируса, обладает тем свойством, что он заражает вакцинированных, просто последствия другие, чем при заражении невакцинированных, поэтому концепция коллективного иммунитета немножко потеряла смысл".

И нужно понимать, что штамм "дельта" может оказаться далеко не последней мутацией коронавируса. А ведь есть еще сезонный грипп, да и птичий по планете то и дело "вспыхивает" — пугая эпидемиологов предсказанной "пандемией с 65 миллионами жертв"…

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.