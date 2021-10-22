Новый рекорд: 9,5 тысяч человек привились за сутки в Калининградской области

В пятницу, 22 октября, был побит рекорд по количеству вакцинированных граждан за сутки — 9,5 тысяч человек привились за один день в Калининградской области.

Начальник пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков рассказал о таком приятном достижении РИА Новости:

"За сегодня, по данным минздрава региона, вакцинацию прошли 9,5 тысяч человек. Это рекорд".

Эпидемиологическая ситуация в стране остаётся напряжённой. Во всех регионах проходит активная вакцинация населения, Калининградская область не исключение. От коронавирусной инфекции в регионе привились уже 378 700 человек.

Ранее Pravda.Ru приводила мнение вирусолога о появлении новых разновидностей коронавируса. Эксперт уверен, что вакцинация — это самый верный способ противодействия инфекции.

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