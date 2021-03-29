Врач рассказал, какие симптомы могут быть после прививки от COVID-19

Прививка от коронавируса может доставить физический дискомфорт. В частности, в месте укола может быть сильная боль и покраснение. О причинах такой реакции организма "Радио 1" рассказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", педиатр, вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков.
"Боль в руке — это местная реакция от выработки иммунитета. На самом деле, чем сильнее болит рука и если ещё это место покраснеет, тем сильнее сформируется долгосрочный иммунитет с клетками памяти — так называемый Т-клеточный ответ", — сказал Тимаков.
По его словам в составе вакцины есть раствор, который не позволяет препарату сразу расходиться по организму, а частично оставляет его в месте укола.
"К этому месту инъекции приходят наши клетки, которые вырабатывают иммунитет, "знакомятся" с вакциной, когда она внедряется. Если мы говорим про "Спутник V", то она внедряется в клетки, там продуцирует белок вируса. После этого клетка "съедается", организм расщепляет находящиеся там компоненты вируса и формирует иммунитет. Таким образом происходит местная воспалительная реакция. Чем она сильнее — тем сильнее будет выработан иммунитет на будущее. Поэтому боль и покраснение в месте инъекции — это нормальная реакция", — подчеркнул врач.
Такие дискомфортные ощущения как повышение температуры, боль в мышцах и гриппоподобная симптоматика также говорят о выработке иммунитета. По словам медика, симптомы проходят от 2 дней до недели.
А вот если после прививки появились аллергические реакции, и резко поднялась температура выше 39 градусов, то это повод задуматься стоит ли делать вторую прививку той же вакциной.
При этом если недомоганий после вакцинации нет — это не значит, что иммунитет не формируется. Исследований, изучающих зависимость длительности иммунитета от интенсивности реакции на прививку, пока нет, заключил Евгений Тимаков.
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