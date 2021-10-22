Собянин: Москва может достичь пика заболеваемости COVID-19 к концу недели

Пиковый уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве может быть достигнут к концу недели, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что новый штамм COVID-19 на фоне осеннего всплеска ОРВИ даёт еженедельный прирост количества заболевших в столице.

"По такой динамике мы видим, что уже к концу этой недели — началу следующей недели мы достигнем пиковых значений заболеваний за всю историю пандемии", — цитирует заявление Собянина ТАСС.

Накануне заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость COVID-19 в столице выросла за год на 80%.

"Уровень заболеваемости этой осенью в связи с приходом "дельта"-штамма не только не ниже прошлогоднего, но даже на 80% выше", — заявила чиновница.

В настоящее время Москва занимает первое место в стране по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в столице выявили 1 753 847 заболевших COVID-19, в том числе 8 166 — за последние сутки. Выздоровели 1 552 735 заразившихся, 30 537 скончались.

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