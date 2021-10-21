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Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла за год на 80%

Здоровье

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве выросла за год на 80%, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19 со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла за год на 80%

"Уровень заболеваемости этой осенью в связи с приходом "дельта"-штамма не только не ниже прошлогоднего, но даже на 80% выше", — цитирует заявление чиновницы телеграм-канал штаба.

По её словам, за месяц заболеваемость коронавирусом в столице выросла почти в четыре раза, количество госпитализаций — в три.

В связи с подъёмом заболеваемости власти Москвы решили ввести в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

Ракова назвала эпидканикулы одной из наиболее действенных эпидемиологических мер для больших городов. Заммэра отметила, что после новогодних праздников падение заболеваемости в столице составило 31%.

"Даже после майских праздников в этом году временное разобщение привело к замедлению темпов роста заболеваемости", — подчеркнула Ракова.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ в стране установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года для предотвращения роста заболеваемости COVID-19. Российские регионы имеют возможность ввести нерабочие дни досрочно, с 23 октября.

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Опять «нерабочие» дни. Почему не обязательная вакцинация?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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