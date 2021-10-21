Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла за год на 80%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве выросла за год на 80%, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19 со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

"Уровень заболеваемости этой осенью в связи с приходом "дельта"-штамма не только не ниже прошлогоднего, но даже на 80% выше", — цитирует заявление чиновницы телеграм-канал штаба.

По её словам, за месяц заболеваемость коронавирусом в столице выросла почти в четыре раза, количество госпитализаций — в три.

В связи с подъёмом заболеваемости власти Москвы решили ввести в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

Ракова назвала эпидканикулы одной из наиболее действенных эпидемиологических мер для больших городов. Заммэра отметила, что после новогодних праздников падение заболеваемости в столице составило 31%.

"Даже после майских праздников в этом году временное разобщение привело к замедлению темпов роста заболеваемости", — подчеркнула Ракова.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ в стране установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года для предотвращения роста заболеваемости COVID-19. Российские регионы имеют возможность ввести нерабочие дни досрочно, с 23 октября.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.