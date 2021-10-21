Суточный максимум заражений коронавирусом и смертей от него обновился в России

За последние сутки в России зарегистрировали 36339 заразившихся коронавирусом, что стало максимальным показателем за пандемию.

Согласно данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в стране обновился также суточный максимум смертей от COVID-19 — зафиксировано 1036 летальных исходов.

С начала пандемии в РФ зарегистрировано уже 8131164 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Свыше 7 млн заразившихся выздоровели, 227389 скончались.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила о критической ситуации со смертностью от COVID-19 в 17 российских регионах.

Зампред правительства назвала "страшными" показатели смертности от коронавируса в стране.

"В последнее время мы ежедневно теряем более тысячи наших граждан. Это страшные цифры, потому что за ними стоят жизни, жизни наших близких людей и, к сожалению, ушедшие безвозвратно", — заявила Голикова.

В целях предотвращения роста заболеваемости COVID-19 вице-премьер предложила Владимиру Путину ввести в РФ нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Президент РФ поддержал инициативу Голиковой и подписал соответствующий указ.

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