Новый суточный максимум смертей от коронавируса зафиксировали в России

За последние сутки в РФ зафиксировали 1028 случаев летального исхода COVID-19, что стало максимальным показателем за пандемию.

Предыдущий максимум — 1015 смертей — зарегистрировали накануне, 19 октября.

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, всего в стране выявили уже 8094825 случаев COVID-19, в том числе 34073 — за последние сутки. Более 7 млн заразившихся выздоровели, 226353 умерли.

Накануне зампред российского правительства Татьяна Голикова предложила в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. По мнению вице-премьера, для некоторых регионов нерабочие дни можно установить с 23 октября.

Голикова рекомендовала регионам перевести на самоизоляцию неработающих и не привитых от коронавируса пенсионеров. Работодателям предложено перевести невакцинированных работников старше 60 лет на "удалёнку" на один месяц.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин одобрил инициативу вице-премьера о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. Планируется, что в среду, 20 октября, Голикова представит свои предложения президенту РФ Владимиру Путину.

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