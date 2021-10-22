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Рост числа заражений COVID-19 в РФ до 40 тысяч в сутки спрогнозировала врач

Здоровье

Число заражений коронавирусом в России может достичь 40 тысяч в сутки, считает врач-инфекционист Светлана Ищенко.

Рост числа заражений COVID-19 в РФ до 40 тысяч в сутки спрогнозировала врач

"Мы можем дойти и до 40 тыс. заболевших в сутки. Я считаю, что ограничения целесообразны, потому что количество заболевших будет расти", — цитирует заявление медика ТАСС.

По мнению Ищенко, рост заболеваемости COVID-19 в РФ может продлиться до ноября.

"Далее уже будет холоднее, в холодную погоду вирус меньше сохраняется в открытом пространстве. Уже зимой обычно идёт снижение заболеваемости", — сказала врач.

Рост заболеваемости коронавирусом в осенний период Ищенко объяснила увеличением времени, проводимого людьми в помещении, а также сезонным увеличением числа заражений вирусными инфекциями, которые ослабляют иммунитет.

"Нужно поддерживать иммунитет правильным питанием, а также необходимыми витаминами и микроэлементами", — посоветовала собеседница агентства.

Для справки

К 21 октября в России зарегистрировали 8 131 164 случая COVID-19. За предыдущие сутки в стране выявили 36 339 заразившихся коронавирусной инфекцией — это максимум за пандемию.

Также в четверг зафиксирован максимальный суточный показатель смертности от COVID-19 — 1036 случаев. Всего за пандемию в России умерли от коронавируса 227 389 человек.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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