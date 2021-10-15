В РАН не исключили возможность появления COVID-19 при разработке вакцины

Коронавирус SARS-CoV-2 мог появиться при разработке вакцин, заявил академик Российской академии наук (РАН) Сергей Колесников, комментируя Pravda.Ru озвученную вирусологом Анчей Барановой версию вероятного происхождения COVID-19 в ходе экспериментов по приобретению вирусом функций.

"Gain-of-function — приобретение функций. Это давно используется. Использовалось это и для получения ослабленных вирусов. Допустим, вирус полиомиелита, живой вирус полиомиелита, живая полиомиелитная вакцина именно так получена: она получена в пробирке постепенным ослаблением вирулентности вируса полиомиелита. И получили живую вакцину. Ничего нового здесь особенно нет. И такая конспирологическая версия по COVID, по коронавирусу SARS-CoV-2 существует", — сказал учёный.

При этом он указал на сложность доказательства факта появления SARS-CoV-2 в лаборатории.

"Доказать это фактически невозможно. Такая эволюционная модификация вируса ничего не дает. Да, это может быть и в природе, это может быть и в лаборатории", — пояснил Колесников.

Ранее вирусолог Анча Баранова в интервью Lenta.Ru рассказала о существовании версии, согласно которой один из экспериментов по приобретению вирусом функций закончился появлением SARS-CoV-2. Как пояснила специалист, такие эксперименты проводят для того, чтобы создаваемая вакцина "обгоняла" мутации вируса.

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