Худший сценарий развития пандемии COVID-19 озвучила биолог Баранова

С точки зрения эволюции коронавирус может спровоцировать селекцию населения планеты, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По мнению профессора, люди станут меньше размножаться, но "окрепнут" и выработают "устойчивость" к вирусу.

"Через два-три поколения генетическая структура населения земли станет иной — и коронавирусной инфекции в ней будет уже не порезвиться", — заявила доктор биологических наук в беседе с "Лентой.ру".

По словам Барановой, даже если этот сценарий развития событий с COVID-19 сработает, человечеству нечего бояться. Организм сможет адаптироваться к новым условиям. Как уточнила эксперт, это не первый случай, когда люди подстраиваются к новой реальности под натиском внешних факторов.

Ранее Баранова заявляла, что коронавирус отнимает у переболевших около 10 лет. По словам биолога, даже если организм перенёс вирус "спокойно", он всё равно повлияет на продолжительность жизни.

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