Гинцбург: более 62 млн доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга, в гражданский оборот выпущено уже более 62 миллионов комплектов российской вакцины "Спутник V".

Он также отметил, что этап пострегистрационных исследований медпрепарата завершился. Специалисты центра Гамалеи уже подали все необходимые материалы для постоянной регистрации "Спутника V", передаёт РИА Новости.

"Могу сказать только про "Спутник V" — более 62 миллионов официально выпущено в гражданский оборот", — подчеркнул Гинцбург.

Добавим, на сегодняшний день вакцину отечественного производства одобрили в 70 государствах с общим населением четыре миллиарда человек. Это значит, что больше 50% жителей планеты могут прививаться "Спутником V".

По результатам научных анализов эффективность медицинского препарата превысила 97%. К такому вердикту учёные пришли после оценки состояния 3,8 миллиона россиян, завершивших полный курс вакцинации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.