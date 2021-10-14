Суточный максимум заражений COVID-19 с начала пандемии зафиксировали в РФ

За последние сутки в России выявили 31299 заразившихся коронавирусом, что является максимумом с начала пандемии.

Согласно данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, за сутки в стране зафиксировали 986 смертей от COVID-19, что также является максимальным показателем с начала пандемии.

Всего в России зарегистрировано уже 7892980 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 6,9 млн заболевших выздоровели, 220315 умерли.

Пятого октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова предупредила о приближении страны к негативному рубежу в 30 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, подъём заболеваемости COVID-19 в стране обусловлен низкими темпами вакцинации в стране и поведением россиян.

Главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко этими же причинами, а также мутацией вируса объяснил высокий уровень смертности от COVID-19 в РФ.

"Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьёзным отношением граждан к пандемии", — заявил медик.

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