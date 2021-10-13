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Число заболевших COVID-19 школьников выросло в 2,5 раза в Москве

Здоровье

Количество случаев заражения COVID-19 увеличилось в 2,5 раза за месяц в Москве, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Число заболевших COVID-19 школьников выросло в 2,5 раза в Москве

"Мы видим, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий", — цитирует заявление чиновницы ТАСС.

По словам Раковой, за последние полмесяца число заболевших коронавирусом среди школьников выросло по сравнению с аналогичным предыдущим периодом на 42%.

Заммэра рассказала, что за месяц в больницы попали свыше 280 учеников московских школ.

Ракова сообщила, что столичные власти принимают меры для предотвращения распространения коронавируса среди школьников. В частности, в 10 учебных заведениях Москвы организовали бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19.

Ранее главврач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик заявил об увеличении числа тяжёлых случав COVID-19 среди детей. По словам медика, на наиболее часто тяжело коронавирус переносят дошколята и дети в первый год их жизни.

Китайчик сообщил также о регистрации случаев летального исхода COVID-19 у детей.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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