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Голикова предупредила о "негативном рубеже" в России из-за коронавируса

Здоровье

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия близка к негативному рубежу в 30 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.

Голикова предупредила о "негативном рубеже" в России из-за коронавируса

Рост заболеваемости зафиксирован в 67 регионах страны. С начала сентября рост составил более 30% — до 115 случаев заражения на сто тысяч населения.

По мнению Голиковой, максимальная доля больных приходится на коронавирус, который протекает в форме ОРВИ. При этом пик заболеваемости был зафиксирован в декабре прошлого года и составил 29,9 тысяч человек.

Голикова отметила, что в России привиты более 42 миллионов человек. При этом для достижения коллективного иммунитета необходимо привить первично ещё почти 36 миллионов человек.

Чиновник заявила, что эпидемиологическая ситуация осложнилась, но правительство создало все условия для быстрого реагирования, чтобы избежать локдауна. В регионах при увеличении заболеваемости коронавирусом местные власти могут ввести QR-коды для допуска на мероприятия.

По информации оперштаба, сегодня в России число случаев за сутки составило 25 110. Четвёртый день подряд число заболеваний в сутки превышает 25 тысяч случаев.

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Экономист о коронавирусе
Автор: Владан Джурич, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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