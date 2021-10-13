За прошедшие сутки в России зарегистрировали 984 летальных исхода из-за коронавируса. Это абсолютный рекорд за все время пандемии. Днём ранее оперштаб сообщал о 973 умерших пациентах.
Условная летальность сохраняется на уровне 2,79%. При этом количество новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 28 717, то есть до 7 861 681. В относительном выражении прирост числа заболевших составляет 0,37%, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
С начала пандемии выздоровели 6 916 086 жителей России (+21 801 за сутки).
Напомним, из-за напряжённой обстановки по коронавирусу некоторые российские регионы возвращаются к ограничениям. Так, например, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении системы QR-кодов с 8 ноября, а глава Самарской области Дмитрий Азаров заявил о возможном локдауне в связи с ростом заболевших.
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