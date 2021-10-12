Во вторник, 12 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирусная инфекция обретает сезонность.
Известия сообщают, что Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ обозначила две главные меры по противодействию распространения вируса: первая — это перерыв передачи инфекции самыми разными способами, а вторая — создание иммунной прослойки.
Эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается напряженной. Всего с начала пандемии в РФ от коронавируса умерли уже 218345 человек.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что молодёжь сейчас тяжело болеет коронавирусом:
в реанимации теперь находятся не только пожилые люди, но и пациенты до 30 лет. По данным главы, 12-13% заражённых "ковидом" россиян — дети. Как заявил Мурашко, большая часть из них — школьники 6-18 лет.
Pravda.Ru писала о том, что в России был достигнут суточный максимум летального исхода COVID-19.
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