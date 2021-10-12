Попова: коронавирус обретает сезонность

Во вторник, 12 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирусная инфекция обретает сезонность.

Известия сообщают, что Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ обозначила две главные меры по противодействию распространения вируса: первая — это перерыв передачи инфекции самыми разными способами, а вторая — создание иммунной прослойки.

Эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается напряженной. Всего с начала пандемии в РФ от коронавируса умерли уже 218345 человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что молодёжь сейчас тяжело болеет коронавирусом:

в реанимации теперь находятся не только пожилые люди, но и пациенты до 30 лет. По данным главы, 12-13% заражённых "ковидом" россиян — дети. Как заявил Мурашко, большая часть из них — школьники 6-18 лет.

Pravda.Ru писала о том, что в России был достигнут суточный максимум летального исхода COVID-19.

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