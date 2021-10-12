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Прогноз заболеваемости COVID-19 в РФ обновлён и "перевалит" за миллион в ноябре

Здоровье

Математики Санкт-Петербургского государственного университета обновили прогноз заболеваемости COVID-19. По их словам, в ноябре количество заразившихся "перевалит" за миллион человек.

Прогноз заболеваемости COVID-19 в РФ обновлён и "перевалит" за миллион в ноябре

По прогнозам математиков, только в первую неделю заболеет более 920 тысяч россиян. Впрочем, учёные вывели две "ветки" развития событий и количеству заразившихся в сутки:

  • по оптимистичным прогнозам — 26 тысяч человек,
  • по пессимистичным — 35 тысяч человек.

"Причины довольно тривиальные. Первая — начало учебного года и распространение коронавируса детьми. Вторая — штамм "Дельта" распространяется и среди вакцинированных", — цитируют ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Романа Зиновкина "Известия".

Ранее главврач Коммунарки высказался о прогнозах по коронавирусу. По словам Дениса Проценко, невозможно предсказать как поведёт себя COVID-19 в части распространения. "Ковид" все прогнозы обманывает", — заявил Проценко.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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