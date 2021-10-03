Проценко: невозможно прогнозировать развитие ситуации с COVID-19

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в настоящее время невозможно прогнозировать, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса.

"Ковид все прогнозы обманывает", — отметил он.

За минувшие сутки в России выявлено 25 769 случаев коронавируса, что является максимумом со 2 января. Жертвами коронавирусной инфекции стали 890 человек. Такой высокой смертности в стране не было за все время пандемии.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире жертвами коронавирусной инфекции стали 4,7 миллиона человек. До сих пор сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

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