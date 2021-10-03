Россия установила антирекорд по количеству смертей от COVID-19

В России за минувшие сутки скончались 890 пациентов, которые были заражены коронавирусом. Такой смертности в стране не было за все время пандемии.

На первом месте антирейтинга находится Москва (65 смертей), на втором — Санкт-Петербург (59), на третьем — Свердловская область (46).

За последние 24 часа врачи диагностировали COVID-19 у 25 769 человек, что является максимумом со 2 января. Лидерами списка стали Москва (4294), Санкт-Петербург (2463) и Московская область (1646). Наименьшее количество инфицированных выявлено в Магаданской области (19), Чукотском (16) и Ненецком (13) автономных округах.

За все время пандемии в России было выявлено 7 586 536 случаев коронавируса. Скончались 209 918 пациентов, выздоровели 6 725 965.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире жертвами коронавирусной инфекции стали 4,7 миллиона человек. До сих пор сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

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