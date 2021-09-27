EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Получателям детских пособий поставили условие: что они должны сделать
Тренер Александра Усика рассказал о Крыме и боксёрской школе чемпиона
Скажи, красавица: российских женщин спросят хотят ли они в армию
Песков назвал причину, почему Зеленский не хочет встречаться с Путиным
Скончался экс-футболист "Зенита" Сергей Герасимец
Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана
Нарышкин назвал политизированным доклад США о коронавирусе
Форманчук призвал "не драматизировать" ситуацию с отставкой крымских министров
Запуск "Северного потока-2" могут сорвать редкие ящерицы

Глава Pfizer рассказал, когда мир вернётся к допанмийной жизни

Здоровье

По мнению Альберта Бурла, мир может вернуться к нормальной жизни без локдаунов и запретов в течение года. Однако глава компании-производителя вакцины от коронавируса Pfizer считает, что условия "мирного сосуществования" с вирусом всё же останутся.

Глава Pfizer рассказал, когда мир вернётся к допанмийной жизни

"В наиболее вероятном сценарии речь идёт о ежегодной ревакцинации", — заявил Бурла в эфире телеканала ABC.

По его словам, несмотря на благоприятные прогнозы на возвращение к допандемийному укладу, новые штаммы COVID-19 будут появляться регулярно. Однако и вакцины станут "долгоиграющими". Бурла предположил, что появятся компоненты способные защитить от вируса минимум на год.

"Я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации", — заключил Бурла.

Ранее российские учёные рассказали, кому больше всего угрожает четвёртая волна. По мнению врачей, теперь "на прицеле" у вируса молодёжь. Однако ранее вирусологи опровергли наличие новой волны. Специалисты считают, что до сих пор идёт третья, а рост заболеваемости лишь результат совокупности факторов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Андрей Фурсов: COVID-19 сегодня и после
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
На Камчатке нашли останки экипажа потерпевшего крушение вертолёта
Получателям детских пособий поставили условие: что они должны сделать
Чем питаться осенью, чтобы "проскочить" сезон простуд
Десять причин, по которым вы едите, даже когда не голодны
Вооружён и очень опасен: беспилотник-стрелок заменяет стрелка-человека
Энергетические причины нездоровья: что означает ваша боль?
Полезно ли привыкать к холоду?
В борьбе с уличными бандами поможет система Макаренко
Панкреатит часто называют болезнью алкоголиков
Что может сильно испортить настроение из-за внешности? Правильно, угри!
Популярное
Здоровье
Врач рассказал, на кого "нацелилась" четвёртая волна COVID-19

Специалисты назвали более уязвимую группу в новую волну пандемии

Врач рассказал, на кого "нацелилась" четвёртая волна COVID-19
Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана
Политика. Новости и аналитика
Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана
Политика. Новости и аналитика
Песков назвал причину, почему Зеленский не хочет встречаться с Путиным
Политика. Новости и аналитика
Путин удивил Шойгу размером палатки и показал "камин"
Вячеслав Шпаковский Вооружён и очень опасен: беспилотник-стрелок заменяет стрелка-человека Вячеслав Шпаковский Ирина Шлионская Энергетические причины нездоровья: что означает ваша боль? Ирина Шлионская Игорь Буккер Учитесь спать, словно вы Наполеон или Эйнштейн Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Катастрофа: Захарова поделилась впечатлениями от поездки в Нью-Йорк
Общество
Бюджетникам повысят зарплату с начала октября
Тренер Александра Усика рассказал о Крыме и боксёрской школе чемпиона
Новости спорта
Тренер Александра Усика рассказал о Крыме и боксёрской школе чемпиона
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников