Глава Pfizer рассказал, когда мир вернётся к допанмийной жизни

По мнению Альберта Бурла, мир может вернуться к нормальной жизни без локдаунов и запретов в течение года. Однако глава компании-производителя вакцины от коронавируса Pfizer считает, что условия "мирного сосуществования" с вирусом всё же останутся.

"В наиболее вероятном сценарии речь идёт о ежегодной ревакцинации", — заявил Бурла в эфире телеканала ABC.

По его словам, несмотря на благоприятные прогнозы на возвращение к допандемийному укладу, новые штаммы COVID-19 будут появляться регулярно. Однако и вакцины станут "долгоиграющими". Бурла предположил, что появятся компоненты способные защитить от вируса минимум на год.

"Я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации", — заключил Бурла.

Ранее российские учёные рассказали, кому больше всего угрожает четвёртая волна. По мнению врачей, теперь "на прицеле" у вируса молодёжь. Однако ранее вирусологи опровергли наличие новой волны. Специалисты считают, что до сих пор идёт третья, а рост заболеваемости лишь результат совокупности факторов.

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