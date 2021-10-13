"Ситуация крайне тревожная": глава Самарской области заявил о возможном локдауне

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, ситуация с распространением COVID-19 в регионе становится все более напряженной. Из-за этого существует угроза введения локдауна.

В эфире "ГТРК Самара" Азаров напомнил, что сегодня все желающие могут привиться против коронавируса. Однако многие жители отказываются от вакцинации, называя ее неэффективной. Глава региона признал, что даже привитые граждане иногда болеют COVID-19, однако они легче переносят инфекцию.

"Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает", — сказал губернатор Самарской области.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 113 065 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки медики выявили 726 заболевших COVID-19 в Самарской области. При этом скончались уже 4 157 пациентов, вылечились 89 759 человек.

Ранее главврач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик сообщил, что у детей течение коронавируса изменилось в сторону утяжеления. В больницах региона от COVID-19 умерли несколько несовершеннолетних.

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