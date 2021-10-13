В Свердловской области введут систему QR-кодов из-за роста случаев COVID-19

В Свердловской области с 8 ноября планируется ввести систему QR-кодов. Жители региона должны будут предъявлять их при посещении общественных заведений.

Губернатор Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram-аккаунте, что без QR-кода жители не смогут попасть в следующие учреждения:

Театры.

Филармонии.

Дома культуры.

Концертные площадки.

Кинотеатры.

Салоны красоты.

Санатории.

Базы отдыха.

По словам главы региона, соответствующий указ уже подписан. Ранее с инициативой о введении системы QR-кодов в связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу выступили представители Роспотребнадзора по Свердловской области.

При этом Куйвашев подчеркнул, что впоследствии список заведений, в которые смогут пройти только посетители с QR-кодами, скорее всего, расширится. Он посоветовал жителям продолжать носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, чтобы быстрее победить COVID-19 и снять ограничения.

Губернатор также добавил, что в Свердловской области вакцина против коронавируса есть в достаточном количестве.

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