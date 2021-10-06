Четвертая волна накрывает: где введут локдауны и QR-коды

Тяжелое течение четвертой волны ковида может привести к ужесточению мер правительства. Если текущие меры окажутся неэффективными, российские власти могут перейти к жестким решениям.

Российские регионы могут объявить свою территорию свободной от коронавируса, и таким субъектам могут предоставляться гранты, заявила заместитель председателя правительства России по социальной политике Татьяна Голикова.

Не факт, конечно, что появление COVID-free-регионов и повсеместное введение QR-кодов поможет остановить рост заболеваемости коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом ухудшается в 36 регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это связано с осенним сезоном.

Тем временем в Москве штамм «Дельта» вытеснил все остальные — его распространенность достигла 100%. Число госпитализаций с COVID-19 выросло на 15% за неделю. В мэрии также говорили о четвертой волне коронавируса и возможных ограничениях: переходе на удаленку трети сотрудников компаний и возвращение QR-кодов в кафе и рестораны

По словам врача-вирусолога Тимура Пестерева, в России могут снова вернуться к дистанционке у школьников и студентов и удаленной работе многих специалистов. Также возможно введение комендантского часа и ограничения времени работы развлекательных учреждений, пояснил медик.

Со своей стороны, профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что вакцинация является единственным эффективным методом борьбы с COVID.

Среди мер упоминается:

введение жестких ковид-ограничений,

региональные локдауны

ввод QR-кодов (или их аналогов) для посещения мест общего пользования и общественного транспорта.

Не исключено, что снова вернется работа общепита только навынос, и прочие радости "раздельного существования" общества.

По крайней мере, такое возможно как минимум в 11 регионах РФ (речь идет в основном о ЦФО и ЮФО).

По данным источника, близкого к правительству России, последствия «четвёртой волны» будут тяжелыми и уже сейчас ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

Он высказал точку зрения, что, выбирая между здоровьем и бизнесом, нужно выбирать здоровье и жизнь. Но россияне должны и сами вносить посильную лепту в борьбу с вирусом - вовремя вакцинироваться, соблюдать все нормы (дистанция, маска на лице, а не под носом и только на кассах магазинов, использовать санитайзеры и меньше посещать общественные пространства.

Напомним, ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что нового роста заболеваемости коронавирусом в России, который станет четвертой ковидной волной, стоит ожидать в конце сентября. Первая декада октября уже показала практически все, что нужно было знать о ситуации.

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