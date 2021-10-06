EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Состояние больного COVID-19 Валерия Гаркалина резко ухудшилось
Польский премьер считает "Газпром" виновником роста мировых цен на энергию
Театр "Прогресс Сцена" открыл двери для зрителей
Мария Захарова высмеяла проблемы с серверами Facebook
Возможность общефедерального локдауна из-за COVID-19 в РФ оценила глава Совфеда
Жителей Оренбуржья просят не выезжать из региона в связи с ситуацией по COVID-19
Зонд NASA врежется в астероид для изменения его орбиты
Политолог оценил требование к ФРГ помочь Украине вступить в ЕС и НАТО
Экс-советник Трампа заявила, что он мечтал быть похожим на Путина

Четвертая волна накрывает: где введут локдауны и QR-коды

Здоровье

Тяжелое течение четвертой волны ковида может привести к ужесточению мер правительства. Если текущие меры окажутся неэффективными, российские власти могут перейти к жестким решениям.

Четвертая волна накрывает: где введут локдауны и QR-коды

Российские регионы могут объявить свою территорию свободной от коронавируса, и таким субъектам могут предоставляться гранты, заявила  заместитель председателя правительства России по социальной политике Татьяна Голикова.

Не факт, конечно, что появление COVID-free-регионов  и повсеместное введение QR-кодов поможет остановить рост заболеваемости коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом ухудшается в 36 регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это связано с осенним сезоном.

Тем временем в Москве штамм «Дельта» вытеснил все остальные — его распространенность достигла 100%. Число госпитализаций с COVID-19 выросло на 15% за неделю. В мэрии также говорили о четвертой волне коронавируса и возможных ограничениях: переходе на удаленку трети сотрудников компаний и возвращение QR-кодов в кафе и рестораны

По словам врача-вирусолога Тимура Пестерева, в России могут снова вернуться к дистанционке у школьников и студентов и удаленной работе многих специалистов. Также возможно введение комендантского часа и ограничения времени работы развлекательных учреждений, пояснил медик.

Со своей стороны, профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что вакцинация является единственным эффективным методом борьбы с COVID.

Среди мер упоминается:

  • введение жестких ковид-ограничений,
  • региональные локдауны
  • ввод QR-кодов (или их аналогов) для посещения мест общего пользования и общественного транспорта.

Не исключено, что снова вернется работа общепита только навынос, и прочие радости "раздельного существования" общества.

По крайней мере, такое возможно как минимум в 11 регионах РФ  (речь идет в основном о ЦФО и ЮФО).

По данным источника, близкого к правительству России, последствия «четвёртой волны» будут тяжелыми и уже сейчас ситуация  имеет тенденцию к ухудшению. 

Он высказал точку зрения, что, выбирая между здоровьем и бизнесом, нужно выбирать здоровье и жизнь.  Но россияне должны и сами вносить посильную лепту в борьбу с вирусом - вовремя вакцинироваться, соблюдать все нормы (дистанция, маска на лице, а не под носом и только на кассах магазинов, использовать санитайзеры и меньше посещать общественные пространства. 

Напомним, ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что нового роста заболеваемости коронавирусом в России, который станет четвертой ковидной волной, стоит ожидать в конце сентября. Первая декада октября уже показала практически все, что нужно было знать о ситуации. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Речь ученого ШОКИРОВАЛА! Насколько эффективен был карантин?
Автор: Александр Шторм, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
В "Газпроме" выразили надежду на "хорошую холодную зиму"
Актриса Валерия Кристиансен посоветовала всем найти психолога
Логика хедхантера: почему на собеседованиях задают странные вопросы
Четвертая волна накрывает: где введут локдауны и QR-коды
Состояние больного COVID-19 Валерия Гаркалина резко ухудшилось
Польский премьер считает "Газпром" виновником роста мировых цен на энергию
Анатолий Вассерман: “эффективный менеджер” — это общемировое несчастье
Театр "Прогресс Сцена" открыл двери для зрителей
Мария Захарова высмеяла проблемы с серверами Facebook
Возможность общефедерального локдауна из-за COVID-19 в РФ оценила глава Совфеда
Популярное
Здоровье
Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей

Учёные из Японии зафиксировали заболевание, которое происходит из-за прежде неизвестного вируса. Он передаётся через укусы клещей. 

Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Экономика и бизнес
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Политика. Новости и аналитика
Швеция срочно хочет в НАТО из-за действий России
Политика. Новости и аналитика
Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"
Ирина Шлионская Логика хедхантера: почему на собеседованиях задают странные вопросы Ирина Шлионская Василий Амирджанов Сбоем в работе Facebook агитируют за IT-замещение Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Вход в преисподнюю: путеводитель для туриста Дмитрий Соколов
Наука и техника
"Дилетанты": Юрий Лоза резко высказался о полете киноэкипажа на МКС
Газ
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
"Мадьяр - на ножи": неонацисты в Закарпатье оскорбились за газ для Венгрии
Новости Украины
"Мадьяр - на ножи": неонацисты в Закарпатье оскорбились за газ для Венгрии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников