Какой микроэлемент необходим организму осенью, рассказал врач

Осенью, особенно в период межсезонья, организм человека наиболее уязвим перед вирусами и простудами. Ему необходима поддержка.

Помочь "устоять" может магний, который прекрасно поддерживает иммунитет. Как именно — рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко, кмн, руководитель столичной клиники "Риммарита" в интервью "Радио-Спутник".

По словам доктора Мойсенко, магний необходим для более чем 300 химических реакций, протекающих в организме. Когда его мало, "сбоит" щитовидка, ослабевает иммунитет, в межклеточном пространстве появляется лишняя жидкостью, что ведёт к отёчности, целлюлиту и лишнему весу, а еще усилится рост патогенной флоры.

"В этом году, когда лето было жарким, организм человека будет терять запасы магния особенно стремительно, — говорит врач. — Слишком много его "ушло" с потом. А если человек много нервничает, неуравновешен и быстро устаёт, то магний у него точно в дефиците".

Что делать?

Совет один — повышать уровень магния в организме:

пить препараты с магнием,

использовать английскую магниевую соль,

принимать магниевые ванны,

есть продукты, где его много, например, орехи, ягоды, зерновые, дыни,

пить больше зеленого чая.