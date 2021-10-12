Осенью, особенно в период межсезонья, организм человека наиболее уязвим перед вирусами и простудами. Ему необходима поддержка.
Помочь "устоять" может магний, который прекрасно поддерживает иммунитет. Как именно — рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко, кмн, руководитель столичной клиники "Риммарита" в интервью "Радио-Спутник".
По словам доктора Мойсенко, магний необходим для более чем 300 химических реакций, протекающих в организме. Когда его мало, "сбоит" щитовидка, ослабевает иммунитет, в межклеточном пространстве появляется лишняя жидкостью, что ведёт к отёчности, целлюлиту и лишнему весу, а еще усилится рост патогенной флоры.
"В этом году, когда лето было жарким, организм человека будет терять запасы магния особенно стремительно, — говорит врач. — Слишком много его "ушло" с потом. А если человек много нервничает, неуравновешен и быстро устаёт, то магний у него точно в дефиците".
Совет один — повышать уровень магния в организме:
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