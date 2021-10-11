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Молочница и кишечная палочка в лёгких - новая "побочка" коронавируса

Здоровье

Эпидемиологи Роспотребнадзора обнаружили, что в реанимационных COVID-отделениях активно распространяется грибковая флора. Преимущественно это грибы — возбудители кандидоза.

Молочница и кишечная палочка в лёгких - новая "побочка" коронавируса

Учёные склонны объяснить это патогенетическими особенностями самого COVID и воздействием "определенных лекарственных препаратов".

В самих бактериях ничего для человека необычного нет — они есть в ЖКТ у 80% здоровых людей. Когда их становится много, в крови или половых органах начинается молочница (кандидоз). А вот при заражении коронавирусом грибки эти "переселяются" в дыхательные пути, "прихватив" с собой некоторые виды кишечных бактерий.

Специалисты утверждают, что проблема не в том, что выявить "мигрантов" сложно, а в том, что излишнее применение средств для профилактики грибка может "аукнуться" повышением его устойчивости.

Как рассказала "Известиям" Елена Лазарева, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рост грибковой флоры у больных с коронавирусной инфекцией может быть результатом применения глюкокортикостероидов, особенно метилпреднизолона — их применяют для борьбы с тяжелой формой заболевания.

Но не только лекарства провоцируют рост количества Candida albican проникновение в дыхательные пути и лёгкие коронавирусных больных:

"Обсеменению легких грибком способствует и положение лежа на животе, которое рекомендовано таким больным. <…> Особенностями кандидоза при COVID- инфекции можно назвать сочетание грибкового поражения легких с заражением условно-патогенной флорой кишечника, а именно Enterobacter", — пояснила изданию Лазарева.

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Коронавирус: Испытание власти
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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