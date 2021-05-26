В Индии у пациента, который выздоравливал после коронавируса, были обнаружены симптомы "желтого грибка", который в разы опаснее, чем "чёрная плесень".
Об этом сообщило информационное агентство ANI со ссылкой на врача одной из больниц штата Уттар-Прадеш.
По словам врача, желтый грибок — это потенциально смертельное заболевание, вызванное плохой гигиеной и влажностью. Он более опасен, чем черный или белый гриб, так как его трудно диагностировать, потому что он начинается внутри организма, поражая внутренние органы, тогда как "черный грибок" ("черная плесень") начинается с отчетливой деформации лица, которую легко заметить.
У первого пациента с этим осложнением, отмечается в сообщении, ранее были симптомы "черного грибка".
Напомним, из-за распространения "чёрной плесени" в Индии объявлена новая эпидемия. Несколько случаев уже есть в России.
"Осложнениями после перенесённого COVID-19 становятся заражения грибками Мукормикоз, Кандидоз и аспергиллез.
Мукормикоз чаще встречается в тех случаях, когда коронавирус сочетается со стероидами и диабетом. Они находятся в носу, носовых пазухах и могут проникать в мозг”, — сказал доктор Рандип Гулерия, пульмонолог, директор Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели. -
Кандид, который называют "белым грибком", замечен у людей со слабым иммунитетом в виде белых пятен в полости рта… Он может распространиться на кровь.
Наименее распространенным пока является аспергиллез, который поражает легкие и может вызывать аллергические реакции".
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