В Индии новая напасть: COVID-пациентов поражает "желтый грибок"

В Индии у пациента, который выздоравливал после коронавируса, были обнаружены симптомы "желтого грибка", который в разы опаснее, чем "чёрная плесень".

Об этом сообщило информационное агентство ANI со ссылкой на врача одной из больниц штата Уттар-Прадеш.

По словам врача, желтый грибок — это потенциально смертельное заболевание, вызванное плохой гигиеной и влажностью. Он более опасен, чем черный или белый гриб, так как его трудно диагностировать, потому что он начинается внутри организма, поражая внутренние органы, тогда как "черный грибок" ("черная плесень") начинается с отчетливой деформации лица, которую легко заметить.

Симптомы "желтого гриба" включают вялость, отсутствие аппетита, потерю веса, а в тяжелых случаях заболевание может привести к нарушению работы органов.

У первого пациента с этим осложнением, отмечается в сообщении, ранее были симптомы "черного грибка".

Напомним, из-за распространения "чёрной плесени" в Индии объявлена ​​новая эпидемия. Несколько случаев уже есть в России.

"Осложнениями после перенесённого COVID-19 становятся заражения грибками Мукормикоз, Кандидоз и аспергиллез. Мукормикоз чаще встречается в тех случаях, когда коронавирус сочетается со стероидами и диабетом. Они находятся в носу, носовых пазухах и могут проникать в мозг”, — сказал доктор Рандип Гулерия, пульмонолог, директор Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели. - Кандид, который называют "белым грибком", замечен у людей со слабым иммунитетом в виде белых пятен в полости рта… Он может распространиться на кровь. Наименее распространенным пока является аспергиллез, который поражает легкие и может вызывать аллергические реакции".

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