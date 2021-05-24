Лицо гниёт изнутри: Что такое "чёрная плесень", которая приходит после "ковида"

Новости о распространении "чёрной плесени" в Индии в последние дни привлекли внимание всего мира. Известно, что в Индии объявлена ​​новая эпидемия, а в России зарегистрированы несколько случаев.

Ещё одно название "чёрной плесени" — мукормикоз

Это инфекция семейства Mucorales, встречающаяся у людей и животных. В классических формах эти мицелиальные грибы широко распространены в окружающей среде и встречаются, например, на гниющих органических материалах. Они могут попасть в организм человека при вдыхании испарений. Это не проблема для здоровых людей, но может быть опасным для людей с ослабленной иммунной системой.

Именно это в настоящее время наблюдается среди пациентов с COVID-19 в Индии. Наиболее частые симптомы заболевания — некроз тканей в носу и нёба, вызывающие боль, озноб, вторичное гнойное поражение глаз.

Согласно Hindustan Times, мукормикозом заражены в Индии не менее 7250 человек. По данным властей, только в штате Махараштра зарегистрировано более двух тысяч случаев заражения, а в Гуджарате — около 1200 случаев. Тhe Hindustan Times сообщает как минимум о 219 летальных исходах, но фактическое число, вероятно, значительно выше.

Факторы риска

По словам российского биолога Ларисы Попович, "чёрная плесень" чаще встречается у бедных людей.

"Мукормикоз тяжело, но лечится. Заболевание распространяется быстро из-за условий проживания, сниженной устойчивости к болезням людей, недоедающих, живущих в бедности и антисанитарных условиях. Таких, как в трущобах в Индии", — сказала она РБК.

По данным "Би-би-си", болезнь фиксируют у пациентов, выздоравливающих от коронавируса и переболевших им. Особо опасен мукормикоз для больных диабетом. Заболевают также чаще реципиенты трансплантата или больные раком.

Индийский пульмонолог Ужвала Парах считает, что препараты, используемые для лечения "ковида", являются основной причиной появления "чёрной плесени".

По мнению Срината Редди из Индийского фонда общественного здравоохранения, чрезмерное введение стероидов пациентам с коронавирусом также является фактором риска.

"Люди начали использовать их в изобилии, чрезмерно и ненадлежащим образом", — сказал он.

Как лечить "чёрный грибок"

В Индии наблюдается нехватка амфотерицина В — самого важного лекарства от мукормикоза. Для лечения финальной стадии заболевания требуется бригада лицевых хирургов, офтальмологов и неврологов. В сельской местности Индии таких экспертов нет, сообщает Reuters. В крупных городах планируется создание специальных терапевтических центров.

Важно как можно более ранняя диагностика и лечение, которое состоит из

лечения диабета,

удаления поражённых, мёртвых тканей

и противогрибковой терапии.

Тем не менее прогноз плохой: около половины пациентов умирают от чёрного грибка в течение нескольких дней.

В России зафиксированы несколько случаев заражения "чёрной плесенью" пациентов с COVID-19, сообщил "Известиям" заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Николай Климко.

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