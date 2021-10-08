Риск токсического поражения печени при лечении COVID-19 выявили врачи

Токсическое поражение печени может стать следствием лечения коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Врачи отмечают, в том числе, и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции", — цитирует заявление главы Минздрава РИА Новости.

По словам министра при лечении COVID-19 медики применяют противовирусные препараты, которые имеют побочные эффекты в том числе для печени.

В связи с этим переболевшим коронавирусом, по мнению Михаила Мурашко, требуется пройти углублённую диспансеризацию.

Сделать это нужно, чтобы защититься от тяжёлых последствий COVID-19.

Ранее и. о. гендиректора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Зураб Кекелидзе заявил о риске возникновения у переболевших коронавирусом людей панических атак и когнитивных расстройств, в том числе ослабления памяти и потери сил.

В свою очередь руководитель НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева сообщила об угрозе развития сахарного диабета у тех, кто переболел COVID-19 в тяжёлой форме.

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