Панические атаки и когнитивные расстройства грозят переболевшим COVID-19

Панические атаки и когнитивные расстройства могут стать последствиями перенесённого коронавируса, заявил и. о. гендиректора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

По его словам, в случае появления у переболевших COVID-19 панических атак медики могут помочь избавиться от них, однако люди зачастую не обращаются за помощью, боясь постановки их на учёт у психиатра.

Зураб Кекелидзе рассказал также о когнитивных расстройствах после коронавируса, к которым относятся ослабление памяти и потеря сил.

"Вот эти моменты — то новое, чего мы раньше не замечали", — цитирует заявление эксперта ТАСС.

Специалист отметил, что эти состояния также поддаются лечению.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева рассказала об угрозе возникновения сахарного диабета у тех, кто перенёс коронавирус в тяжёлой форме. При этом вероятность заражения COVID-19 у диабетиков в 10 раз выше, чем у тех, кто не страдает этой патологией эндокринной системы.

Кроме того, у больных диабетом чаще наблюдаются осложнения коронавируса.

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