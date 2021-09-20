Фармкомпания США заявила о безопасности вакцины от COVID-19 для детей

Крупнейшая фармакологическая компания США Pfizer заявила о безопасности и эффективности вакцины от инфекции COVID-19 для детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств намеревалось снижать возраст испытуемых в исследованиях по вакцинации от коронавируса до новорождённых.

На основе данных испытаний, предоставленных фармкомпанией Pfizer, в Европе могут одобрить применение вакцины от коронавируса для детей от пяти до 11 лет уже к ноябрю.

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