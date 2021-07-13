Вакцина Pfizer до гробовой доски: Израиль столкнулся с загадочными побочными эффектами

Активнее всего прививаются жители Израиля. К сожалению, это не привело ни к коллективному иммунитету, ни уберегло от повторного заражения. В последнее время местные исследователи обратили внимание на загадочное появление редкого смертельного заболевания.

Последствия прививок от коронавируса в ЕС

Согласно информации Комитета по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), официально одобренные к применению на территории Евросоюза вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna в редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пообещала обнародовать полную информацию, как только появятся данные научных исследований. В частности, израильские специалисты указали на связь между вакциной Pfizer и "редким аутоиммунным заболеванием".

Медики отделения гематологии Медицинского центра имени Ицхака Шамира (прежнее название Асаф ха-Рофэ) отметили рост заболеваний приобретенной тромботической тромбоцитопенической пурпуры (ТТП). Заболели те, кто получил вакцину Pfizer за месяц до этого.

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

Впервые описанное в 1924 году заболевание в 1966 году предположительно отнесли к приобретенным, хотя зафиксировано и врожденное. Приобретенная аутоиммунная TTП встречается ежегодно — от 3 до 11 случаев на миллион человек. Ежегодно регистрируют до 10 тысяч случаев в США и Европе. Пик заболеваемости аутоиммунной TTП приходится на пятое десятилетие жизни. Приобретенный аутоиммунный TTП чаще встречается у женщин, особенно во время и после беременности.

Даже при соответствующем лечении смертность от приобретенной аутоиммунной TTП все еще колеблется от 10% до 20%. Это редко встречающееся нарушение свертываемости крови является смертельно опасным. Диагностику ТТП усложняет отсутствие у пациентов специфических клинических симптомов.

Смертельное заболевание расползается по миру

Во время интервью израильскому каналу Channel 13 врач Дорит Бликштейн объяснила, что тромботическая тромбоцитопеническая пурпура "в ее классической форме смертельна на 90%. В настоящее время с помощью новых методов лечения, которые требуют моментального реагирования, большинство пациентов выздоравливают".

Увеличение количества заболевших, возможно, вызвано применением вакцины от концерна Pfizer, поскольку за месяц было выявлено 4 случая, в то время как обычно происходит не более 2-3 случаев в год.

"В любой израильской клинике ежегодно отмечают два-три случая, — сказала Бликштейн. — В марте к нам стало поступать слишком много пациентов, и мы задались вопросом: "Почему?" Оказалось, что все они вакцинировались от коронавируса, как принято в Израиле, в срок от 5 до 28 дней. Это навело нас на подозрение, что существует какая-то связь между этой сверхредкой болезнью и вакциной".

Принимавшая участие в исследовании Бликштейн отметила, что большинство пациентов с этим заболеванием:

молодые люди в возрасте от 28 до 45 лет;

Половина из них мужчины, другая половина — женщины.

Бликштейн уточнила, что "с помощью серологических тестов" исследователи узнали, "пациенты не заразились коронавирусом, а получили вакцину. У привитых здоровых людей начали развиваться такие явления, как склонность к внутреннему кровотечению, головные боли, головокружение, потеря речи, давление в груди или боли в животе.

В таких случаях нужно "немедленно вызвать скорую медицинскую помощь".

Бликштейн подчеркнула, что аналогичное заболевание распространено "не только в Израиле. На данный момент есть сообщения об идентичной реакции на ту же вакцину в Бельгии и Италии".

В отчете, опубликованном Министерством здравоохранения в начале июня, сделан вывод о том, что сотни случаев воспаления сердечной мышцы (миокардита), вероятно, были вызваны вакциной против коронавируса, введенной в рамках кампании массовой вакцинации Израиля.

Подавляющее большинство случаев было зарегистрировано среди подростков мужского пола. В большинстве случаев в возрасте от 16 до 19 лет.

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