Активнее всего прививаются жители Израиля. К сожалению, это не привело ни к коллективному иммунитету, ни уберегло от повторного заражения. В последнее время местные исследователи обратили внимание на загадочное появление редкого смертельного заболевания.
Согласно информации Комитета по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), официально одобренные к применению на территории Евросоюза вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna в редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пообещала обнародовать полную информацию, как только появятся данные научных исследований. В частности, израильские специалисты указали на связь между вакциной Pfizer и "редким аутоиммунным заболеванием".
Медики отделения гематологии Медицинского центра имени Ицхака Шамира (прежнее название Асаф ха-Рофэ) отметили рост заболеваний приобретенной тромботической тромбоцитопенической пурпуры (ТТП). Заболели те, кто получил вакцину Pfizer за месяц до этого.
Впервые описанное в 1924 году заболевание в 1966 году предположительно отнесли к приобретенным, хотя зафиксировано и врожденное. Приобретенная аутоиммунная TTП встречается ежегодно — от 3 до 11 случаев на миллион человек. Ежегодно регистрируют до 10 тысяч случаев в США и Европе. Пик заболеваемости аутоиммунной TTП приходится на пятое десятилетие жизни. Приобретенный аутоиммунный TTП чаще встречается у женщин, особенно во время и после беременности.
Даже при соответствующем лечении смертность от приобретенной аутоиммунной TTП все еще колеблется от 10% до 20%. Это редко встречающееся нарушение свертываемости крови является смертельно опасным. Диагностику ТТП усложняет отсутствие у пациентов специфических клинических симптомов.
Во время интервью израильскому каналу Channel 13 врач Дорит Бликштейн объяснила, что тромботическая тромбоцитопеническая пурпура "в ее классической форме смертельна на 90%. В настоящее время с помощью новых методов лечения, которые требуют моментального реагирования, большинство пациентов выздоравливают".
Увеличение количества заболевших, возможно, вызвано применением вакцины от концерна Pfizer, поскольку за месяц было выявлено 4 случая, в то время как обычно происходит не более 2-3 случаев в год.
"В любой израильской клинике ежегодно отмечают два-три случая, — сказала Бликштейн. — В марте к нам стало поступать слишком много пациентов, и мы задались вопросом: "Почему?" Оказалось, что все они вакцинировались от коронавируса, как принято в Израиле, в срок от 5 до 28 дней. Это навело нас на подозрение, что существует какая-то связь между этой сверхредкой болезнью и вакциной".
Принимавшая участие в исследовании Бликштейн отметила, что большинство пациентов с этим заболеванием:
Половина из них мужчины, другая половина — женщины.
Бликштейн уточнила, что "с помощью серологических тестов" исследователи узнали, "пациенты не заразились коронавирусом, а получили вакцину. У привитых здоровых людей начали развиваться такие явления, как склонность к внутреннему кровотечению, головные боли, головокружение, потеря речи, давление в груди или боли в животе.
В таких случаях нужно "немедленно вызвать скорую медицинскую помощь".
Бликштейн подчеркнула, что аналогичное заболевание распространено "не только в Израиле. На данный момент есть сообщения об идентичной реакции на ту же вакцину в Бельгии и Италии".
В отчете, опубликованном Министерством здравоохранения в начале июня, сделан вывод о том, что сотни случаев воспаления сердечной мышцы (миокардита), вероятно, были вызваны вакциной против коронавируса, введенной в рамках кампании массовой вакцинации Израиля.
Подавляющее большинство случаев было зарегистрировано среди подростков мужского пола. В большинстве случаев в возрасте от 16 до 19 лет.
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