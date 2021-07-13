EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Вакцина Pfizer до гробовой доски: Израиль столкнулся с загадочными побочными эффектами

Здоровье

Активнее всего прививаются жители Израиля. К сожалению, это не привело ни к коллективному иммунитету, ни уберегло от повторного заражения. В последнее время местные исследователи обратили внимание на загадочное появление редкого смертельного заболевания.

Вакцинация от гриппа

Последствия прививок от коронавируса в ЕС

Согласно информации Комитета по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), официально одобренные к применению на территории Евросоюза вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna в редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пообещала обнародовать полную информацию, как только появятся данные научных исследований. В частности, израильские специалисты указали на связь между вакциной Pfizer и "редким аутоиммунным заболеванием".

Медики отделения гематологии Медицинского центра имени Ицхака Шамира (прежнее название Асаф ха-Рофэ) отметили рост заболеваний приобретенной тромботической тромбоцитопенической пурпуры (ТТП). Заболели те, кто получил вакцину Pfizer за месяц до этого.

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

Впервые описанное в 1924 году заболевание в 1966 году предположительно отнесли к приобретенным, хотя зафиксировано и врожденное. Приобретенная аутоиммунная TTП встречается ежегодно — от 3 до 11 случаев на миллион человек. Ежегодно регистрируют до 10 тысяч случаев в США и Европе. Пик заболеваемости аутоиммунной TTП приходится на пятое десятилетие жизни. Приобретенный аутоиммунный TTП чаще встречается у женщин, особенно во время и после беременности.

Даже при соответствующем лечении смертность от приобретенной аутоиммунной TTП все еще колеблется от 10% до 20%. Это редко встречающееся нарушение свертываемости крови является смертельно опасным. Диагностику ТТП усложняет отсутствие у пациентов специфических клинических симптомов.

Смертельное заболевание расползается по миру

Во время интервью израильскому каналу Channel 13 врач Дорит Бликштейн объяснила, что тромботическая тромбоцитопеническая пурпура "в ее классической форме смертельна на 90%. В настоящее время с помощью новых методов лечения, которые требуют моментального реагирования, большинство пациентов выздоравливают".

Увеличение количества заболевших, возможно, вызвано применением вакцины от концерна Pfizer, поскольку за месяц было выявлено 4 случая, в то время как обычно происходит не более 2-3 случаев в год.

"В любой израильской клинике ежегодно отмечают два-три случая, — сказала Бликштейн. — В марте к нам стало поступать слишком много пациентов, и мы задались вопросом: "Почему?" Оказалось, что все они вакцинировались от коронавируса, как принято в Израиле, в срок от 5 до 28 дней. Это навело нас на подозрение, что существует какая-то связь между этой сверхредкой болезнью и вакциной".

Вакцинация

Принимавшая участие в исследовании Бликштейн отметила, что большинство пациентов с этим заболеванием:

  • молодые люди в возрасте от 28 до 45 лет;

Половина из них мужчины, другая половина — женщины.

Бликштейн уточнила, что "с помощью серологических тестов" исследователи узнали, "пациенты не заразились коронавирусом, а получили вакцину. У привитых здоровых людей начали развиваться такие явления, как склонность к внутреннему кровотечению, головные боли, головокружение, потеря речи, давление в груди или боли в животе.

В таких случаях нужно "немедленно вызвать скорую медицинскую помощь".

Бликштейн подчеркнула, что аналогичное заболевание распространено "не только в Израиле. На данный момент есть сообщения об идентичной реакции на ту же вакцину в Бельгии и Италии".

В отчете, опубликованном Министерством здравоохранения в начале июня, сделан вывод о том, что сотни случаев воспаления сердечной мышцы (миокардита), вероятно, были вызваны вакциной против коронавируса, введенной в рамках кампании массовой вакцинации Израиля.

Подавляющее большинство случаев было зарегистрировано среди подростков мужского пола. В большинстве случаев в возрасте от 16 до 19 лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Обязательная вакцина только для тех, кто не болел? - вирусолог Виталий Зверев
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Елена Андреева
Темы pfizer израиль вакцина против коронавируса
Новости
Британский диетолог перечислил сытные продукты для похудения
Волочкову упрекнули в том, что она посещает салон красоты для алкоголиков
Власти Якутии отказались от помощи Леонардо Ди Каприо
О массовой драке мигрантов в Кузьминках полиции было известно заранее
Олег Газманов не может попасть в свою элитную квартиру в Латвии
Испугавшийся Меган Маркл принц Чарльз отказался от ужина с принцем Гарри
Китай оказался основным виновником повышения температуры в мире
В России число умерших из-за "ковида" достигло пика
Жена находящегося в коме Мамонова рассказала о его состоянии
ЕСПЧ обязал Россию разрешить однополые браки. Что ответили в Москве
Последние материалы
Волочкову упрекнули в том, что она посещает салон красоты для алкоголиков
Власти Якутии отказались от помощи Леонардо Ди Каприо
О массовой драке мигрантов в Кузьминках полиции было известно заранее
Вакцина Pfizer до гробовой доски: Израиль столкнулся с загадочными побочными эффектами
Олег Газманов не может попасть в свою элитную квартиру в Латвии
Доктор Евдокименко: лечение от COVID порой более опасно, чем сама болезнь
Испугавшийся Меган Маркл принц Чарльз отказался от ужина с принцем Гарри
Китай оказался основным виновником повышения температуры в мире
В России число умерших из-за "ковида" достигло пика
Красный диплом, за который краснеют
Популярное
Российский шоу-бизнес
Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра

Телеведущая Юлия Барановская объяснила, что на ранних стадиях онкология лечится успешнее, чем в запущенной форме.

Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра
На Кубе начался Майдан. Приготовиться России
Южная Америка
На Кубе начался Майдан. Приготовиться России
Мир. Новости мира
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Экономика и бизнес
Как в Берлине ненароком унизили Зеленского
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Максим Галкин показал свои плантации с помидорами-гигантами
Мир. Новости мира
Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете
Что вам стоит: получит ли Киев компенсацию за запуск Nord Stream 2
Мир. Новости мира
Что вам стоит: получит ли Киев компенсацию за запуск Nord Stream 2
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников