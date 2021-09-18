Европа намерена прививать от COVID-19 новорожденных

В Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что планируют испытать вакцины против коронавируса на новорожденных детях. Об этом сообщил руководитель департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

По данным агентства, в настоящее время ведутся испытания на 6-летних детях, в дальнейшем возраст испытуемых будет снижаться до новорождённых, сообщает итальянская газета La Repubblica.

На сегодняшний день исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции на детях в возрасте от шести до одиннадцати лет ведет американская фармацевтическая компания Pfizer.

Отмечается, что указанная фармацевтическая компания США передаст данные исследования вакцины ЕМА до ноября.

"Понадобится три-четыре недели для изучения полученных результатов лабораторных исследований и их оценки”, — сказано в сообщении.

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