В Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что планируют испытать вакцины против коронавируса на новорожденных детях. Об этом сообщил руководитель департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.
По данным агентства, в настоящее время ведутся испытания на 6-летних детях, в дальнейшем возраст испытуемых будет снижаться до новорождённых, сообщает итальянская газета La Repubblica.
На сегодняшний день исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции на детях в возрасте от шести до одиннадцати лет ведет американская фармацевтическая компания Pfizer.
Отмечается, что указанная фармацевтическая компания США передаст данные исследования вакцины ЕМА до ноября.
"Понадобится три-четыре недели для изучения полученных результатов лабораторных исследований и их оценки”, — сказано в сообщении.
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