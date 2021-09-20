В Белоруссии заявили о приходе четвёртой волны COVID-19

Минздрав Белоруссии заявил о начале четвёртой волны COVID-19 в республике.

"Мы её анонсировали. … Эта волна должна была прийти, и она накладывается на классическую нашу сезонную эпидемиологическую ситуацию, характерную для Беларуси в эту пору года. … Рост заболеваемости мы фиксируем. К сожалению, почти на самых высоких цифрах, которые были и ранее зафиксированы", — цитирует заявление главы республиканского Минздрава Дмитрия Пиневича БелТА.

По словам министра, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике требует "всемерного напряжения сил системы здравоохранения".

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что справиться с новой волной COVID-19 возможно с помощью вакцинации. Глава Минздрава призвал жителей республики прививаться от коронавируса, отметив, что вакцинированные не попадают в реанимацию.

"Я посмотрел тяжёлых пациентов — в реанимациях вакцинированных пациентов нет. Когда беседую с пациентами в отделении, задаю вполне резонный вопрос: почему не вакцинировались? Извечное "авось"", — подчеркнул министр.

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