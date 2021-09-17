Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 11 регионах России

В 11 регионах РФ зарегистрирован подъём заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В 11 субъектах РФ мы уже наблюдаем рост заболеваемости", - цитирует заявление руководителя ведомства «Интерфакс».

По словам Анны Поповой, в 53 регионах страны заболеваемость COVID-19 снижается.

«За предыдущую и эту неделю динамика к снижению сохраняется, это динамика восьми недель, но вместе с тем первая декада сентября сыграла свою роль, и темпы снижения замедлились», - отметила глава Роспотребнадзора.

Она рассказала, что в 21 субъекте картина заболеваемости коронавирусной инфекцией остаётся стабильной, без снижения или роста, уже несколько недель.

По мнению Анны Поповой, в целом по России эпидситуация с COVID-19 является «достаточно стабильной, но вместе с тем напряжённой».

По данным оперативного штаба по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции в РФ, на 17 сентября в стране зарегистрировали 7234425 случаев COVID-19. Более 6,4 млн заболевших выздоровели, 196626 скончались.

За последние сутки в РФ выявили 19905 заразившихся коронавирусом. Зафиксирован 791 случай летального исхода заболевания.

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