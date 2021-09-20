В случае постковидного синдрома необходимо избегать употребления продуктов, которые провоцируют воспаление, считает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Как пояснил он URA. RU, при "постковидном" синдроме в организме повышается воспалительная активность.
"Подобное лежит в основе возрастных болезней — гипертонии, атеросклерозов, онкозаболеваний и воспалительных заболеваний соединительных тканей, поэтому здесь эффективна противовоспалительная диета", — сказал медик.
Михаил Гинзбург назвал продукты, употребление которых крайне нежелательно при "постковидном" синдроме. По словам врача, стоит, в частности, отказаться от сахара и продуктов с высоким гликемическим индексом. Речь идёт об изделиях из просеянной муки, картофеле и рисе.
Из рациона желательно убрать продукты, содержащие
Кроме того, рекомендуется минимизировать потребление красного мяса и изделий из него, сосисок и сарделек, а также продуктов глубокой переработки.
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