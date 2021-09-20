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Диетолог назвал продукты, которые нельзя есть при "постковидном" синдроме

Здоровье

В случае постковидного синдрома необходимо избегать употребления продуктов, которые провоцируют воспаление, считает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Диетолог назвал продукты, которые нельзя есть при "постковидном" синдроме

Как пояснил он URA. RU, при "постковидном" синдроме в организме повышается воспалительная активность.

"Подобное лежит в основе возрастных болезней — гипертонии, атеросклерозов, онкозаболеваний и воспалительных заболеваний соединительных тканей, поэтому здесь эффективна противовоспалительная диета", — сказал медик.

Михаил Гинзбург назвал продукты, употребление которых крайне нежелательно при "постковидном" синдроме. По словам врача, стоит, в частности, отказаться от сахара и продуктов с высоким гликемическим индексом. Речь идёт об изделиях из просеянной муки, картофеле и рисе.

Из рациона желательно убрать продукты, содержащие

  • кукурузное масло,
  • пальмовое масло,
  • подсолнечное масло,
  • соевое масло,
  • маргарин.

Кроме того, рекомендуется минимизировать потребление красного мяса и изделий из него, сосисок и сарделек, а также продуктов глубокой переработки.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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