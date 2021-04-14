Кардиолог раскрыл признаки "постковидного синдрома"

"Постковидный синдром" требует такого же оперативного лечения, как и сам коронавирус, заявил в интервью изданию "Комсомольская правда" кардиолог Симон Мацкеплишвили.

У людей, переболевших COVID-19, наблюдаются проблемы со сном, кого-то беспокоят мышечные и головные боли.

Также синдром может проявляться в виде проблем с желудком или кишечником.

Основной симптом "подстковидного синдрома" — это повышение температуры до 37-37,2 градусов, добавил врач. Человек может находиться в таком состоянии в течение нескольких месяцев.

Медики работают над созданием методики лечения данного синдрома.

Напомним, что симптомы коронавирусной инфекции напоминают симптомы ОРВИ и гриппа. Однако есть отличия, о которых следует знать. В первую очередь, это сильная боль в горле, чувство сдавленности в груди, сухой кашель. Все эти симптомы проявляются на фоне повышенной температуры.

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