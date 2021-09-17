Исключить брокколи и бобы: Мясников дал рекомендации при болезнях щитовидки

Доктор Александр Мясников назвал список продуктов, которые могут навредить щитовидной железе. Об этом врач рассказал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Специалист отметил, что для хорошей работы этому органу нужен йод, который распространен в России крайне неравномерно.

"В 70 процентах областей в нашей стране его не хватает. Подсчитано, что 300 миллионов детей в мире живут с йододефицитом. Недостаток йода делает из нас кретинов", — заявил Мясников.

Так, в сутки человек должен потреблять до 150 миллиграммов йода. Для того чтобы восполнять недостаток, важно употреблять йодированную соль. При этом есть продукты, которые лучше исключить из рациона при снижении функции щитовидки. К числу таких продуктов питания относятся брокколи, цветная капуста, соевое мясо, бобы и белокочанная капуста.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал болезни, которые не надо лечить. Специалист полагает, что есть ряд заболеваний, которые "лучше не трогать". К их числу Мясников относит уреаплазму и вирус папилломы человека.

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