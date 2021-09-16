Лучше не трогать: Мясников назвал болезни, которые не надо лечить

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал болезни, которые не надо лечить. Специалист полагает, что есть ряд заболеваний, которые "лучше не трогать".

К их числу Мясников относит уреаплазму и вирус папилломы человека. Врач рекомендует не лечить, а вовремя предотвращать их появление путем вакцинации.

Помимо этого, Мясников заявил, что терапевты выписывают огромное множество таблеток при респираторных заболеваний, которые совершенно не нужны для лечения.

"Не надо при ОРЗ этой кучи лекарств дорогостоящих, не надо колоссальной потери здоровья, а то и жизни", — приводит слова специалиста "Радио Вести".

Что касается лечения коронавируса, то тут Мясников тоже обнаружил ошибку. Он считает, что препараты, разжижающие кровь, нужны исключительно пациентам с повышенным риском образования тромбов.

Ранее Мясников заявил, что во время заболевания нельзя самостоятельно принимать лекарства, влияющие на снижение давления. По его словам, это может привести к летальному исходу.

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