Доктор Мясников: не стоит отказываться от душа при температуре

Многих людей интересует вопрос о том, можно ли принимать душ при повышенной температуре. На этот вопрос в эфире телеканала "Россия 1" ответил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Когда человек заболевает, ему говорят, что нельзя мыться. Однако при температуре принимать душ не только можно, но и необходимо", — пояснил он.

Если у человека высокая температура, и он не может помяться сам, то в случае необходимости его можно вытереть. Эта процедура облегчит состояние больного.

Простуда не является препятствием к соблюдению гигиены, отметил Мясников.

"Кожа начинает дышать, больному просто становится легче", — добавил медик.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял наиболее популярные заблуждения о путях передачи коронавирусной инфекции. В частности, он опроверг миф о том, что коронавирусом можно заразиться от домашних животных.