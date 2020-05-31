Доктор Мясников развеял мифы о передаче коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял наиболее популярные заблуждения о путях передачи COVID-19. Об этом сообщает телеканал "360".

"Пути передачи нового коронавируса и степень их вероятности: <…> через домашних животных — нет! И еще раз нет! Коронавирус у них быть может, а вот передаваться от них к человеку — нет", — пояснил Мясников в Telegram.

Он добавил, что передача вируса также невозможна через воду, систему вентиляции и кожу рук. Беременная мать, по словам медика, также не может заразить своего будущего ребенка коронавирусной инфекцией.