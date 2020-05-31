Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Пригожин не получил гуманитарный "Доширак"
14 россиян вернулись из Австралии
В Миннеаполисе нацгвардия разогнала протестующих резиновыми пулями
Греция решила избавиться от одноразового пластика
Южная Корея рассмотрит приглашение Трампа на G7
Трамп перенесет саммит G7 и пригласит на него Путина
Нарколог объяснил зависимость от курения у людей
СМИ рассказали о появлении лекарства от COVID-19 в аптеках
Трамп: У США появится "величайшее оружие" в истории
Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Москвичам рассказали, какая погода будет этим летом
Доктор Мясников развеял мифы о передаче коронавируса
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Нижегородской области разбился самолет Як-52
Россия призналась в отправке денег в Ливию

Доктор Мясников развеял мифы о передаче коронавируса

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял наиболее популярные заблуждения о путях передачи COVID-19. Об этом сообщает телеканал "360".

"Пути передачи нового коронавируса и степень их вероятности: <…> через домашних животных — нет! И еще раз нет! Коронавирус у них быть может, а вот передаваться от них к человеку — нет", — пояснил Мясников в Telegram.

Он добавил, что передача вируса также невозможна через воду, систему вентиляции и кожу рук. Беременная мать, по словам медика, также не может заразить своего будущего ребенка коронавирусной инфекцией.

мифы передача заблуждения коронавирус доктор мясников
Последние материалы
Трамп перенесет саммит G7 и пригласит на него Путина
Нарколог объяснил зависимость от курения у людей
СМИ рассказали о появлении лекарства от COVID-19 в аптеках
Трамп: У США появится "величайшее оружие" в истории
Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Москвичам рассказали, какая погода будет этим летом
Доктор Мясников развеял мифы о передаче коронавируса
Пентагон успешно испытал гиперзвуковой носитель
Трамп заговорил о цензуре
Армия США работает над "печатным" бронежилетом
Популярное
Российский шоу-бизнес
Валерии и Пригожину отправили гуманитарную помощь

Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.

Валерии и Пригожину отправили гуманитарную помощь
Зеленский: Эрмитаж — угроза нацбезопасности Украины
Новости Украины
Зеленский: Эрмитаж — угроза нацбезопасности Украины
Кремль
Путин исключил Яровую из Совета по противодействию коррупции
Силовые структуры
Северная Корея построила "новую" ядерную подлодку
Игорь Буккер Трамп заговорил о цензуре Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский: Эрмитаж — угроза нацбезопасности Украины Руслан Веснянко Василий Амирджанов Креатив властей добавляет перца режиму самосохранения Василий Амирджанов
Комментарии
Москвичам рассказали, какая погода будет этим летом
Михаил Барщевский: России нужно восемь регионов
Трамп перенесет саммит G7 и пригласит на него Путина
Помпео призвал Россию освободить Пола Уилана
Россия призналась в отправке денег в Ливию
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Лепс посоветовал "бедствующим" артистам поработать
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Власти заменят мигрантов безработными россиянами
Креатив властей добавляет перца режиму самосохранения
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ