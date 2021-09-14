Известный врач Александр Мясников, выступая на телеканале "Россия 1", рассказал о смертельно опасной ошибке, которую можно совершить при лечении инсульта.
Доктор подчеркнул, что во время заболевания нельзя самостоятельно принимать лекарства, влияющие на снижение давления. По его словам, это может привести к летальному исходу.
Как объясняет медик, высокое давление — одна из причин тромбоза вен мозга. Однако резко снижать его не рекомендуется. Лечащие врачи могут уменьшить давление лишь на 20% от текущих показателей. В случае жёсткого скачка давления состояние пациента резко ухудшится.
Доктор советует согласовывать лечение пациентов со специалистами. Если у человека случился инсульт, его необходимо незамедлительно отвезти в больницу в течение трёх часов. Только в этом случае медики смогут оперативно оказать качественную помощь.
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