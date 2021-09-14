EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету Falcon 9
В США пообещали поддержку Украине в сфере безопасности
На борьбу с кризисом Афганистану нужно больше миллиарда долларов
Президент Сирии побывал у Путина с необъявленным визитом
Google оштрафовали на 177 миллионов долларов за антиконкурентную политику
Американцы назвали мост в честь популярного персонажа из "Симпсонов"
Байдена "отключили" и не дали рассказать, "что он хочет"
Беглого заключённого Мавриди нашли по системе распознавания лиц
Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для комфортной жизни

Доктор Мясников назвал смертельно опасную ошибку при лечении инсульта

Здоровье

Известный врач Александр Мясников, выступая на телеканале "Россия 1", рассказал о смертельно опасной ошибке, которую можно совершить при лечении инсульта.

Доктор Мясников назвал смертельно опасную ошибку при лечении инсульта

Доктор подчеркнул, что во время заболевания нельзя самостоятельно принимать лекарства, влияющие на снижение давления. По его словам, это может привести к летальному исходу.

Как объясняет медик, высокое давление — одна из причин тромбоза вен мозга. Однако резко снижать его не рекомендуется. Лечащие врачи могут уменьшить давление лишь на 20% от текущих показателей. В случае жёсткого скачка давления состояние пациента резко ухудшится.

  • При этом Александр Мясников считает, что в некоторых случаях лучше не давать больному лекарства, ведь действие сильного препарата при инсульте может привести к смерти.

Доктор советует согласовывать лечение пациентов со специалистами. Если у человека случился инсульт, его необходимо незамедлительно отвезти в больницу в течение трёх часов. Только в этом случае медики смогут оперативно оказать качественную помощь.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Инсульту все возрасты покорны
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Доктор Мясников назвал смертельно опасную ошибку при лечении инсульта
Президент Сирии побывал у Путина с необъявленным визитом
Google оштрафовали на 177 миллионов долларов за антиконкурентную политику
Американцы назвали мост в честь популярного персонажа из "Симпсонов"
Байдена "отключили" и не дали рассказать, "что он хочет"
Тяжёлое пробуждение по утрам может быть признаком серьёзной болезни
Беглого заключённого Мавриди нашли по системе распознавания лиц
Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для комфортной жизни
Чьим спинам в жизни труднее: мужским или женским?
Суд ужесточил приговор одному из убийц краснокнижного тигра Павлика
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин не исключил вероятность ухода на карантин из-за коронавируса. Заявление прозвучало на встрече лидера страны с членами паралимпийской сборной.

Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19
Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян
Общество
Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян
Экономика и бизнес
Виновата Россия: в госдепе нашли причину рекордного роста цен на газ
Российский шоу-бизнес
"Будь уже моей!" — Тимур Батрутдинов признался в любви Ольге Бузовой
Ирина Гусакова Природные антибиотики: как быстро вылечить инфекцию Ирина Гусакова Василий Амирджанов ФСБ и РПЦ рассорил памятник Феликсу Дзержинскому Василий Амирджанов Игорь Буккер Это не аллергия: выявлено редкое, но опасное последствие COVID-19 Игорь Буккер
Общество
Британец призвал "снять шляпу" перед главой РФ Путиным за "Северный поток-2"
Происшествия
Судья из Воронежа может получить два года тюрьмы за прошлогоднюю аварию
Россиян за посты в соцсетях в поддержку Крыма будут похищать за границей
Политика. Новости и аналитика
Россиян за посты в соцсетях в поддержку Крыма будут похищать за границей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников