Доктор Мясников назвал смертельно опасную ошибку при лечении инсульта

Известный врач Александр Мясников, выступая на телеканале "Россия 1", рассказал о смертельно опасной ошибке, которую можно совершить при лечении инсульта.

Доктор подчеркнул, что во время заболевания нельзя самостоятельно принимать лекарства, влияющие на снижение давления. По его словам, это может привести к летальному исходу.

Как объясняет медик, высокое давление — одна из причин тромбоза вен мозга. Однако резко снижать его не рекомендуется. Лечащие врачи могут уменьшить давление лишь на 20% от текущих показателей. В случае жёсткого скачка давления состояние пациента резко ухудшится.

При этом Александр Мясников считает, что в некоторых случаях лучше не давать больному лекарства, ведь действие сильного препарата при инсульте может привести к смерти.

Доктор советует согласовывать лечение пациентов со специалистами. Если у человека случился инсульт, его необходимо незамедлительно отвезти в больницу в течение трёх часов. Только в этом случае медики смогут оперативно оказать качественную помощь.

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