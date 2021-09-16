В России разработали новую терапию для лечения коронавируса

В Москве впервые в России стали использовать новую терапию для борьбы с коронавирусом. Прежде всего современные алгоритмы рассчитаны на лечение беременных женщин с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщается на портале мэра Москвы, сейчас терапию тестируют в двух медучреждениях — городской клинической больнице № 15 им. Филатова и городской клинической больнице № 52. Здесь появились пункты кратковременного пребывания пациенток. С ними работают специалисты различных профилей.

"Сегодня в столице уже больше 70 пациенток получили данную терапию. Нежелательных явлений не было зарегистрировано", — подчеркнула заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Суть новой методики заключается в применении новейших лекарственных средств, которые входят в группу моноклональных вируснейтрализующих антител. Они отлично действуют на раннем этапе заболевания, но в то же время подходят людям с высоким риском тяжёлого течения COVID-19, особенно беременным женщинам.

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