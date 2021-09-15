Учёные: прививка от гриппа помогает бороться с коронавирусом

Специалисты из Нидерландов и Германии выяснили, что ежегодная прививка от гриппа обеспечивает частичную защиту от COVID-19.

В ходе проведённых исследований выяснилось, что люди, сделавшие прививку от гриппа, на 47% реже заражались COVID-19 во время первой волны коронавируса и на 50% — во время второй. Учёные сделали вывод, что вакцинация от гриппа частично защищает от SARS-CoV-2.

Ранее в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив предложили предоставить россиянам, сделавшим прививку от коронавируса, три дня отдыха с сохранением зарплаты. Каждый человек по-разному переносит препарат, поэтому нужно дать россиянам время, чтобы они "пришли в себя", объяснили эксперты. Однако сенатор Валерий Рязанский усомнился в том, эту инициатива будет реализована.

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