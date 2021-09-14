Врачи связывают тяжёлую форму COVID-19 с высоким уровнем аутоантител

Новое исследование показало, что у пациентов с тяжёлой формой коронавируса всё чаще подтверждается чрезвычайно высокий уровень аутоиммунных антител. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Врачи пояснили, что аутоантитела представляют собой вид антител, направленных на ткани организма или вещества, которые иммунные клетки выделяют в кровь. Медики по всему миру сегодня регистрируют их массовое образование у людей, нуждающихся в госпитализации при COVID-19.

Исследователи из образовательных центров США и Германии проанализировали образцы крови 147 пациентов из различных клиник. У 60% из них имелись антицитокиновые аутоантитела.

Специалисты считают, что это происходит из-за серьёзной нагрузки на иммунную систему или в результате воздействия вирусных белков, напоминающих белки человеческого организма.

По словам учёных, результаты нового исследования — мощный аргумент в пользу вакцинации против коронавируса. Прививка будет препятствовать распространению различных вирусных элементов, которые образуются во время болезни.

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