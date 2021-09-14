Мурашко призвал экспертов рекомендовать вакцинацию от COVID-19 вместо прогнозов

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал экспертов рекомендовать гражданам вакцинацию от коронавируса вместо прогнозов новой волны. По его словам, рост заражений зависит от количества привитых людей.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков предположил, что Россию ожидает четвёртая волна коронавируса. Эксперт связал это с наступившей осенью и повышенным числом заболеваний в этот период.

На это Мурашко заявил, что эксперты не должны ожидать новых всплесков заболевания COVID-19, а рекомендовать вакцинацию от вируса. Министр аргументировал своё мнение тем, что новый всплеск заболевания будет зависеть от поведения граждан.

"Вот это тот период, когда жизнь и здоровье каждого из нас зависят от нашего соседа, и гадать или ждать чего-то — это просто бессмысленно", — рассказал Мурашко ТАСС.

Он также заключил, что вакцина является доступной во всех регионах в нужном количестве и без перебоев.

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