Минздрав РФ не принял решения о совместимости вакцинации от гриппа и COVID-19

Министерство здравоохранения ещё не приняло решения о совместимости вакцинации от гриппа и COVID-19.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко, в настоящее время вопрос совместимости иммунизации от двух вирусных заболеваний обсуждается в министерстве.

В минувший вторник, 7 сентября, Михаил Мурашко сообщил, что решение по этому вопросу будет принято в течение недели.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксаны Драпкиной, прививку от гриппа можно сделать через месяц после полной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как сообщила глава Роспротребнадзора Анна Попова, в России уже выявляют случаи тяжело поддающегося лечению гонконгского гриппа, вызываемого вирусом группы А H3N2. В настоящее время в стране проводится прививочная кампания против гриппа. По словам Анны Поповой, пока ситуацию с этим заболеванием в России можно считать стабильной.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре прогнозируют рост заболеваемости вирусными инфекциями этой осенью.

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