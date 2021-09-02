В России дан старт прививочной кампании против гриппа

В России стартовала прививочная кампания против гриппа. Старт дала глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит в эти дни в столице Приморского края.

По словам руководителя российского ведомства, пока ситуацию по заболеваемости гриппом можно назвать стабильной, но уже приходят сообщения из регионов о случаях заражения вирусом группы А H3N2 (гонконгский грипп, который развивается быстро и тяжело поддаётся лечению — примечание Правды. ru).

Попова напомнила, что первая вакцинация против распространения гриппа прошла в стране в 1996 году. Именно тогда медики констатировали снижение заболевания почти в 200 раз.

Она добавила, что представители Роспотребнадзора уже разослали в субъекты РФ постановления о том, что во время прививочной кампании должно быть привито не менее 60 процентов населения — это примерно 87 млн граждан.

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