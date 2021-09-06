EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог: "Москву и Пекин не устроит роль гостей на саммите G7"
Талибы* захватили мавзолей "Панджшерского льва": о намерениях молчат
Что грозит священнику, который потребовал от патриарха Кирилла раскрыть доходы?
МИД Германии обвинило Россию в "предвыборных" кибератаках
В НАТО испугались роста ракетного потенциала Китая и России
Роман Вильфанд: после похолодания наступит бабье лето
"На колени встанете": украинец угрожал России базами НАТО
Госдеп: США приняли уже около 40 тысяч афганских беженцев
Скончался легендарный актёр Жан-Поль Бельмондо

Сексолог отметил снижение полового влечения у перенёсших COVID-19 женщин

Здоровье

Сексолог, сексопатолог, президент "Профессионального объединения врачей сексологов" Евгений Кульгавчук заявил о возможном снижении полового влечения у женщин, которые перенесли коронавирус.

Сексолог отметил снижение полового влечения у перенёсших COVID-19 женщин

По словам Кульгавчука, у многих его пациенток, перенёсших коронавирус в тяжёлой форме, наблюдается снижение полового влечения.

"Причин много, начиная от астении до повреждения вомероназального органа, отвечающего за восприятие феромонов", — сообщил сексолог в беседе с URA. RU.

Он напомнил, что одним из распространённых симптомов коронавируса является потеря обоняния. При этом временно теряются не только запахи, но и способность улавливать феромоны, исходящие от противоположного пола, что опосредованно приводит к снижению сексуального влечения. Сопутствующая COVID-19 депрессия может только усугубить картину.

Кульгавчук отметил, что при любом серьёзном заболевании у человека ухудшается сексуальное желание и ослабляется половая сфера.

"Природа через гормональные механизмы в таких случаях оберегает от размножения в сложный период", — сказал он.

Уже доказано, что у мужчин коронавирус поражает клетки Лейдига, отвечающие за выработку тестостерона, который имеет важное значение в сексуальной жизни.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Коронавирус передается через секс? Безопасная любовь в период пандемии
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Как "путч" в Новой Гвинее скажется на мировом рынке
После обыска у Хованского пропали 600 тысяч рублей
Спасение в России: откуда взялись и как живут немцы в Поволжье
Политолог: "Москву и Пекин не устроит роль гостей на саммите G7"
Экс-сенатор Власенко: "Из Калининграда уже не сделать Кёнигсберг"
Талибы* захватили мавзолей "Панджшерского льва": о намерениях молчат
Александр Ведруссов: "После выборов все обещания забудут, зато вспомнят про реформы"
Что грозит священнику, который потребовал от патриарха Кирилла раскрыть доходы?
Эксперт: Китай вряд ли будет вкладываться в Афганистан
МИД Германии обвинило Россию в "предвыборных" кибератаках
Популярное
Мир. Новости мира
National Interest назвал странными действия Зеленского в США

Граждане Украины с удивлением восприняли решение президента Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны экспертам из США.

National Interest назвал странными действия Зеленского в США
Что будет с Казахстаном, когда он выйдет из ОДКБ и ЕАЭС
Бывший СССР
Что будет с Казахстаном, когда он выйдет из ОДКБ и ЕАЭС
Политика. Новости и аналитика
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Общество
Собчак прокомментировала странный звук Путина
Ирина Гусакова Как "путч" в Новой Гвинее скажется на мировом рынке Ирина Гусакова Сергей Костин По-прежнему по Гоголю: "Все как мухи выздоравливают" Сергей Костин Усам Оздемиров Цифровая революция: удастся ли человеку обуздать технологии? Усам Оздемиров
Россия
Захарова ответила Певчих на оскорбления в соцсетях
Российский шоу-бизнес
Фёдор Добронравов рассказал о перенесённом инсульте
Федункив не понравилась "дыра", в которую привёз её молодой муж
Российский шоу-бизнес
Федункив не понравилась "дыра", в которую привёз её молодой муж
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников