Сексолог, сексопатолог, президент "Профессионального объединения врачей сексологов" Евгений Кульгавчук заявил о возможном снижении полового влечения у женщин, которые перенесли коронавирус.
По словам Кульгавчука, у многих его пациенток, перенёсших коронавирус в тяжёлой форме, наблюдается снижение полового влечения.
"Причин много, начиная от астении до повреждения вомероназального органа, отвечающего за восприятие феромонов", — сообщил сексолог в беседе с URA. RU.
Он напомнил, что одним из распространённых симптомов коронавируса является потеря обоняния. При этом временно теряются не только запахи, но и способность улавливать феромоны, исходящие от противоположного пола, что опосредованно приводит к снижению сексуального влечения. Сопутствующая COVID-19 депрессия может только усугубить картину.
Кульгавчук отметил, что при любом серьёзном заболевании у человека ухудшается сексуальное желание и ослабляется половая сфера.
"Природа через гормональные механизмы в таких случаях оберегает от размножения в сложный период", — сказал он.
Уже доказано, что у мужчин коронавирус поражает клетки Лейдига, отвечающие за выработку тестостерона, который имеет важное значение в сексуальной жизни.
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