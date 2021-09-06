Сексолог отметил снижение полового влечения у перенёсших COVID-19 женщин

Сексолог, сексопатолог, президент "Профессионального объединения врачей сексологов" Евгений Кульгавчук заявил о возможном снижении полового влечения у женщин, которые перенесли коронавирус.

По словам Кульгавчука, у многих его пациенток, перенёсших коронавирус в тяжёлой форме, наблюдается снижение полового влечения.

"Причин много, начиная от астении до повреждения вомероназального органа, отвечающего за восприятие феромонов", — сообщил сексолог в беседе с URA. RU.

Он напомнил, что одним из распространённых симптомов коронавируса является потеря обоняния. При этом временно теряются не только запахи, но и способность улавливать феромоны, исходящие от противоположного пола, что опосредованно приводит к снижению сексуального влечения. Сопутствующая COVID-19 депрессия может только усугубить картину.

Кульгавчук отметил, что при любом серьёзном заболевании у человека ухудшается сексуальное желание и ослабляется половая сфера.

"Природа через гормональные механизмы в таких случаях оберегает от размножения в сложный период", — сказал он.

Уже доказано, что у мужчин коронавирус поражает клетки Лейдига, отвечающие за выработку тестостерона, который имеет важное значение в сексуальной жизни.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.