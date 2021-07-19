Уролог раскрыл влияние прививки от COVID-19 на мужскую потенцию

Прививка от COVID-19 не оказывает негативного влияния на мужское здоровье, заявил в интервью Ufanotes. ru врач-андролог, уролог Владимир Степанов.

Это уже было доказано в результате наблюдений за пациентами.

На качество спермы вакцина тоже никак не влияет.

Полный цикл обновления спермы составляет три месяца. По окончании этого времени мужчины могут планировать зачатие, добавил Степанов.

Напомним, что ранее специалисты Медицинской школы Миллера Университета Майами заявили о том, что COVID-19 сохраняется в тканях половых органов мужчин в течении длительного времени после выздоровления. Многие считают, что именно по этой причине у представителей мужского пола возникает эректильная дисфункция.

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